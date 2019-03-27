Hindistan'da Müslüman Aile Evinde Saldırıya Uğradı

Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman bir aile, evinde sopa ve demir çubuklarla saldırıya uğradı.

Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman bir aile, evinde sopa ve demir çubuklarla saldırıya uğradı.



Hindustan Times'ın haberine göre, geçen hafta Hinduların Holi festivali için kutlamalar yaptığı Haryana eyaletindeki Gurugram'da, evlerinde 20 ila 25 kişinin saldırısına uğrayarak sopa ve demir çubuklarla dövülen Müslüman ailenin biri 2 yaşında 11 ferdi yaralandı.



Çetenin, bir kriket maçında çıkan tartışma sonrasında saldırdığı Müslüman aileden Pakistan'a gitmelerini istediği, yaralananlar arasında kadınların da olduğu belirtildi.



Yerel emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alınanların olduğunu duyurdu.



Gurugram polis sözcüsü Subhaş Boken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önce bir tartışma yaşanmış. İlk etapta saldırganlar birkaç kişiyken, tartışma büyüdükçe daha fazla kişi çağırmışlar. Müslüman ailenin evine girip aileye saldırmışlar." ifadesini kullandı.



Yerel basında ailenin, saldırının aşırı sağcı Hindu bir grup tarafından planlandığı iddiasına yer verildi.

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