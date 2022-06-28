Hindistan'da Müslüman gazetecinin gözaltına alınması tepki topladı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, polisin, dini duyguları hedef aldığı iddiasıyla Müslüman bir gazeteciyi gözaltına alması ülke çapında tepkilere yol açtı.

Polis, dün akşam Alt News internet sitesinin kurucularından Muhammed Zubair adlı gazetecinin sosyal medya paylaşımında "bir dinin tanrısına" hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Bir Twitter kullanıcısının şikayeti üzerine harekete geçildiğini açıklayan polis, Zubair'in bir gün gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Alt News'in diğer kurucu ortağı Pratik Sinha, Zubair'in polisten herhangi bir bildirimde bulunulmadan gözaltına alındığını belirtti.

Aktivistler, gazeteciler ve muhalif politikacılar sosyal medya üzerinden olayı basına baskı olarak nitelendirerek Zubair'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dijital haber kuruluşları ağı DIGIPUB tarafından yapılan açıklamada, "Her bireyin konuşma ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkına sahip olduğu bir demokraside, böylesi katı yasaların gazetecilere karşı araç olarak kullanılması yersizdir." ifadesi kullanıldı.

Polis bu ayın başında Zubair'i Müslümanlar hakkında kışkırtıcı açıklamalar yapan Hindu rahipler hakkında "fitneci" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle suçlamıştı.

Aleyhinde geçmişte de davalar açılan Zubair, geçen ay Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine de ilk tepki veren gazeteciler arasında yer almıştı.

Hindistan'da gazeteciler son yıllarda çalışmaları nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayınlanan bu yılki Basın Özgürlüğü İndeksi'ne göre, Hindistan, 180 ülke arasında 150'inci sırada yer alıyor.

İndekste, "Hükümeti çok eleştiren Hint gazeteciler, topyekün taciz ve saldırı kampanyalarına maruz kalıyor." tespitine yer verildi.