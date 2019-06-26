Hindistan'da Müslüman genç linç edildi

YENİ Hindistan'ın doğusunda Jharkhand eyaletinde hırsızlıkla suçlanan bir Müslüman linç edildi.

YENİ Hindistan'ın doğusunda Jharkhand eyaletinde hırsızlıkla suçlanan bir Müslüman linç edildi.

New York Times'ın haberinde, motosiklet çaldığı düşünülen 24 yaşındaki Müslüman genç Tabrez Ensari'nin, geçen hafta bir çete tarafından elektrik direğine bağlanarak 12 saat boyunca dövüldüğü bildirildi.

Polisin müdahalesiyle çetenin elinden kurtarılan ve gözaltında tutulan Ensari'nin, olaydan 4 gün sonra geçen hafta sonu hastaneye götürüldüğü ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken çete üyelerinin genci, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Hindu tanrılarına gönderme yaparken kullandığı sloganları yüksek sesle söylemeye zorladığı dikkati çekiyor.

Görüntülerde Ensari'nin sopalarla dövülürken ağladığı ve yalvardığı, Hindu sloganların gence defalarca söyletildiği görülüyor.

Olayın, Hindistan'da Hindu çoğunlukla Müslüman azınlık arasındaki gerilimin yükseldiğinin bir diğer işareti olduğu düşünülüyor.

- Modi'den "üzgünüm" açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de bugün Hindu sloganları atmaya zorlanarak işkence gören Müslüman gencin ölümünden üzüntü duyduğu açıklamasını yaptı.

Müslümanlara ve diğer azınlıkları hedef alan saldırganlara karşı katı bir söylem geliştirmemekle eleştirilen Modi, bu vahşi saldırının sorumlularına karşı güçlü bir şekilde eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

Modi, parlamentonun üst kanadında yaptığı konuşmada, "Jharkhand'daki linç canımı yaktı. Gencin hayatını kaybetmesinden ötürü herkes büyük üzüntü içinde. Suçlulara ağır ceza verilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Jharkhand polisinin saldırıyla bağlantılı 11 kişiyi tutukladığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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