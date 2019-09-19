Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davası

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde polis, Müslüman gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada, yargılanan kişiler hakkında "cinayet" suçlamasının yer almadığına ilişkin raporu yeniden düzenledi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, polis, Tabrez Ansari'nin ölümüne ilişkin yeni bir tıbbi rapora dayanarak, 11 kişi hakkındaki "cinayet" suçlamasının yeniden polis raporuna eklendiğini açıkladı.

İki kişi hakkındaki soruşturmaların tamamlandığı bilgisini paylaşan polis yetkilileri, bu kişiler hakkında da "cinayet" sebebiyle suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Yetkililer, bir önceki tıbbi raporda, Müslüman gencin ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğunu ve raporun net olmadığını anımsatırken, cinayet suçlamasının da bu sebeple eski raporda bulunmadığını bildirdi.

Rapor doğrultusunda yargılamaları devam edecek sanıkların "ölüm cezası" veya "ömür boyu hapis cezasına" çarptırılması bekleniyor.

Eski raporda "cinayet" suçlamaları düşürüldü

Jharkhand polisinin, Ansari'ye yapılan otopsi sonucuna dayanarak hazırladığı bir önceki raporda, ölümün "stres" ve "kalp krizi"ne bağlı olduğu gerekçesiyle yargılananlar hakkında "cinayet" suçlamasına yer verilmemişti.

Jharkhand eyaletinde 17 Haziran'da 24 yaşındaki Ansari, "motosiklet çaldığı" iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı.

Ansari, direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülmüş, saldıranlarca "Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram'ı selamlarız)" demeye zorlanmıştı.

Ertesi gün polis tarafından tutuklanan Ansari, gözaltında 4 gün tutulduktan sonra hastaneye sevk edilmiş, sonrasında ise hayatını kaybetmişti.