Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti - Son Dakika

Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti

15.12.2020 19:15
Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesini zorlaştıran yeni tartışmalı yasa çerçevesinde, hamile bir genç kadının Müslüman kocası ve kayınbiraderinin gözaltına alındığı, kendisinin de zorla sığınma evine gönderildiği ve düşük yaptığı ileri sürüldü.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesini zorlaştıran yeni tartışmalı yasa çerçevesinde, hamile bir genç kadının Müslüman kocası ve kayınbiraderinin gözaltına alındığı, kendisinin de zorla sığınma evine gönderildiği ve düşük yaptığı ileri sürüldü.

Independent'in haberine göre, Hinduyken Müslümanlığı seçen ve 6 ay önce evlenen 22 yaşındaki Muskan Jahan, 6 Aralık'ta eşiyle nikahlarının kayıtlara geçirilmesi için çıktıkları yolda yaşadıklarını yerel basına anlattı.

Jahan, yolda karşılarına çıkan bir grup adam tarafından Muradabad'da Kaath Karakoluna götürüldüklerini, burada eşi Raşid ve kayınbiraderinin, bir kadını evlenmek için din değiştirmeye zorlamak suçlamasıyla gözaltına alındığını, eve dönmek isteyince kendisinin de zorla kadın sığınma evine götürüldüğünü söyledi.

Dün çıktığı sığınma evinde iradesi dışında bir haftayı aşkın süredir tutulduğunu aktaran Jahan, "işkence gördüğünü", hastanede bir doktorun kendisine ilaçlar verdiğini ve iğne yaptığını, bunun üzerine kanamasının başladığını ve çocuğunu düşürdüğünü ifade etti.

"Fenalaştım ve düşük yaptım"

Yerel bir gazetecinin paylaştığı videoda, Jahan'ın "Önce kendimi iyi hissetmeyince beni doktora göstermediler. Durum daha da kötüleşince hastaneye götürdüler. İlk enjeksiyondan ve ilaçlardan sonra kanamam başladı. Daha sonra kanamam arttı, fenalaştım ve düşük yaptım." dediği duyuluyor.

Jahan, videoda kendi isteğiyle evlendiğini belirterek, kocası ve kayınbiraderinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor.

Bölge koruma memuru Rajesh Gupta ise genç kadının düşük yaptığı iddiasını reddetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde ay başında ilk kez Hindu bir kadını, din değiştirerek Müslüman olmaya zorladığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Tartışmalı yasa

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "zorla ya da kişinin aklını çelerek" din değiştirmeye karşı bir yasa kabul edilmişti.

Farklı dine mensup kişilerin evlenmesini zorlaştırmayı hedeflediği ifade edilen ve suçlu bulunanların 10 yıla kadar cezalandırılmasını öngören yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyordu.

Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, "aşk cihadı" olarak adlandırdığı evliliklerle yasa çerçevesinde mücadele etme sözü vermişti.

Hindistan, Müslüman, yerel, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum 81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Türkiye'de mısır endüstrisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan iş insanı Nuri Çomu vefat etti Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş
MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi         
19:13
Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı         
18:53
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:14
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti         
17:35
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 19:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da Müslüman kocası gözaltına alınan, kendisi sığınma evine götürülen genç kadın düşük yaptığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei