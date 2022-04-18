Hindistan'da Müslümanlar, evlerinin yıkılmasını mahkemeye taşıdı - Son Dakika

Hindistan'da Müslümanlar, başkent Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından Müslümanlara ait olan mülklerin buldozerle yıkılması hususunda mahkemeye başvurdu.

Al Jazeera'nin haberine göre, ülkenin en büyük sosyo-dini cemaati Ulama-i Hind, başvuruda, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasına müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Ulama-i Hind lideri Arshad Madani, BJP'nin yönetimindeki eyaletlerde "suç önleme adı altında başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkların yok etmeye başlamasını" önlemek amacıyla cemaatin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi avukatı Vrinda Grover, yıkımların yasa dışı olduğunu bildirdi.

Grover, "Bu tür bir yıkıma izin veren bir yasa yok. Evleri yıkılan kişiler şu anda şüpheli. Polis ya da yönetim, yargıç ve infaz memuru gibi davranıp onları cezalandırıyor." dedi.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini ifade ederken, hak grupları ve hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün konu ile ilgili açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek, "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.

Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındı

Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivalinde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların taş fırlatmasıyla gerginlik başlamıştı.

Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.

Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden "son derece endişeli" olunduğunu vurgulamıştı.

Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.