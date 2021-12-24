Hindistan'da Müslümanlar hakkında nefret ifadeleri kullanan Hindu din adamlarına soruşturma - Son Dakika

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, Müslüman karşıtı nefret ifadelerinin dile getirildiği etkinlik ve burada konuşan Hindu din adamları hakkında soruşturma başlatıldı.

BBC'nin haberine göre, polis, Müslümanlara karşı şiddet çağrısında bulunulan toplantının videosunun yayılması ve tepki toplaması üzerine toplantı ve toplantıda konuşanlara ilişkin soruşturma açtı.

Toplantı 17 ila 19 Aralık'ta Haridwar kasabasında yapılırken, polis, konuya dair şikayet olmadığı gerekçesiyle tahkikatın daha önce başlatılmadığını kaydetti.

Polis yetkilisi Ashok Kumar, videoların provokatif olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yasaklanmasını istediklerini açıklarken, sosyal medya kullanıcıları polisi soruşturma açmakta gecikmekle suçluyor.

Aktivistler, son dönemlerde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında artış olduğunu ve bu artışın iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) yönetimi devraldığı 2014'ten beri ciddi oranda yükseldiğini iddia ediyor.

Söz konusu nefret ifadelerine dair yalnızca birkaç dini lider hakkında soruşturma açılırken, sosyal medya kullanıcıları, BJP'li bakan ve milletvekilleriyle yakın temas halinde olan çok sayıda Hindu din adamının da aynı toplantıda söz konusu ifadeleri kullandığını öne sürdü.

Etkinlikte konuşanlardan Prabodhanand Giri, NDTV'ye yaptığı açıklamada, ifadelerinin arkasında olduğunu ve polisten çekinmediğini kaydetti.

Giri, burada yaptığı konuşmada, Hintli siyasi ve askeri liderlere Myanmar'daki Müslümanlara (Arakanlılar) yönelik şiddet politikasının ülkedeki Müslümanlara da uygulanması çağrısında bulundu.

Toplantıda konuşan liderlerden Yati Narsinghanand Saraswati ise Hinduların dinlerini Müslümanlardan korumak için silahlanması gerektiğini belirtmişti.