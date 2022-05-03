Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi

03.05.2022 12:56
Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi

Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı şiddet olaylarının gölgesinde kutluyor.

Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı şiddet olaylarının gölgesinde kutluyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde Hindular ile Müslümanlar arasında "dini bayrakların kaldırılması" nedeniyle çatışma çıktı.

Ramazan Bayramı'na ilişkin bayrakların kaldırılmasına tepki gösteren Müslümanlar ile Hindular, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Polisin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda sivilin yanı sıra bazı polisler de yaralandı.

Olayların büyümemesi için şehirde internet hizmetleri askıya alındı.

Toplumsal olayların bastırılması için şehrin 10 bölgesinde 4 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede, Müslümanlara yönelik toplumsal baskı ve şiddet olayları son aylarda artış gösterdi.

1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü Müslüman olan Hindistan'da, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Hindu-Müslüman kutuplaşmasını tetikleyen politikalar izlemesi şiddet olaylarının yaşanmasında etkili oldu.

Özellikle Cammu Keşmir'de son 3 yıldır Ramazan Bayramı, Müslümanlara yönelik artan baskı nedeniyle buruk geçiyor.

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ve eyaleti merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmıştı.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplar ile Müslümanlar arasında geçen ay da çatışmalar yaşanmıştı.

Madya Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet nedeniyle Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken, hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü, mülk yıkımlarının azınlıklar için "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini açıklayarak, olaylar hakkında "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor Hindistan'da Ramazan Bayramı namazı Hindistan'da Ramazan Bayramı namazı

Ramazan Bayramı, Racasthan, Çatışma, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement