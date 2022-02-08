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Hindistan'da Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan Hindu rahip serbest bırakıldı - Son Dakika

Hindistan'da Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan Hindu rahip serbest bırakıldı

08.02.2022 10:44
Hindistan'da Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan Hindu rahip serbest bırakıldı

YENİ Hindistan'da, Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan, nefret söyleminde bulunduğu ve şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hindu rahip kefaletle salıverildi.

YENİ Hindistan'da, Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan, nefret söyleminde bulunduğu ve şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hindu rahip kefaletle salıverildi.

Uttarakhand Bölge Mahkemesi Hakimi Bharat Bhushan Pandey, Hindu rahip Yati Narsinghanand Giri'ye (Saraswati) yöneltilen suçlamalar nedeniyle yalnızca 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

Hakim Pandey, 17-19 Aralık 2021'de katıldığı toplantıda Müslümanlara karşı şiddet çağrısında bulunulan Hindu rahip Giri'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Aralık 2021'de Müslümanlara "soykırım" çağrısı yapılmıştı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık 2021'de düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Polis, 24 Aralık 2021'de Müslümanlara karşı şiddet çağrısında bulunulan toplantının videosunun yayılması ve tepki toplaması üzerine toplantı ve toplantıda konuşanlara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Toplantıya katılanlardan Hindu rahip Yati Narsinghanand Giri, burada yaptığı konuşmada, Hinduların dinlerini Müslümanlardan korumak için silahlanması gerektiğini söylemişti.

Giri, kadınlara karşı aşağılayıcı sözleri nedeniyle 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Nefret söyleminde bulunma ve şiddete teşvik etme suçlaması da yöneltilen Giri'nin bunlar nedeniyle 14 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Giri, 19 Ocak'ta kefalet başvurusu yapmış ancak bu talebi reddedilmişti.

Ülkedeki aktivistler, son dönemlerde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında artış olduğunu ve bu artışın iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) yönetimi devraldığı 2014'ten beri ciddi oranda yükseldiğine dikkati çekiyor.

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Soykırım, Aralık, India, Hindu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslümanlara karşı 'soykırım' çağrısı yapan Hindu rahip serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Müslümanlara karşı "soykırım" çağrısı yapan Hindu rahip serbest bırakıldı - Son Dakika
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