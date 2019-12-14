Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor

7 saat önce

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor. 3 eyaletin başbakanı yasayı uygulamayacaklarını bildirdi

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor, System.String[]

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.


Uttar Pradeş


Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'te 1920'de kurulan Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin başlattığı protesto eylemlerine vatandaşlar da destek verdi.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:02 
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