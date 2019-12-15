Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.



Son 5 gündür ülke genelinde birçok eyalette aralıksız süren gösteriler pazar günü de devam etti.