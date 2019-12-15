Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor

6 saat önce

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor. Yeni Delhi'de bulunan Jamia Millia İslamia Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği protestoya binlerce kişi destek veriyor

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor, System.String[]

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.


Son 5 gündür ülke genelinde birçok eyalette aralıksız süren gösteriler pazar günü de devam etti.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:17 
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