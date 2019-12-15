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Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor
6 saat önce
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.
Yeni Delhi'de bulunan Jamia Millia İslamia Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği protestoya binlerce kişi destek veriyor
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.
Son 5 gündür ülke genelinde birçok eyalette aralıksız süren gösteriler pazar günü de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:17
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