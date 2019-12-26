Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını protesto edenlere milyonluk tazminat mektubu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını protesto edenlere milyonluk tazminat mektubu - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını protesto edenlere milyonluk tazminat mektubu

6 saat önce

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaleti yönetimi vatandaşlık yasasına karşı yapılan protestolarda kamu mallarına verilen zarar nedeniyle 200'den fazla kişiden milyonlarca rupilik tazminat talep ediyor

Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını protesto edenlere milyonluk tazminat mektubu, System.String[]

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaleti yönetimi, Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı yapılan protestolarda kamu mallarına verilen zarar nedeniyle 200'den fazla kişiden milyonlarca rupilik tazminat talep ediyor.


Ülkenin en kalabalık eyaletinde en az 230 kişiye gönderilen uyarı mektuplarında tazminatın ödenmemesi halinde icra işlemi yapılacağı belirtildi.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:12 
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