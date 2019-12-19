Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemler: İnternet kesildi, yüzlerce gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemler: İnternet kesildi, yüzlerce gözaltı - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemler: İnternet kesildi, yüzlerce gözaltı

6 saat önce

Hindistan'da 6 dine mensup göçmenlere vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışlayan tartışmalı yasaya karşı gösterilerin büyümesi üzerine hükümet internete erişimi engelledi, eylem yasağı getirdi. Gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemler: İnternet kesildi, yüzlerce gözaltı, System.String[]

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen eylemelerde, aralarında ülkenin önde gelen tarihçilerinden Ramachandra Guha'nın da olduğu, yüzlerce gösterici gözaltına alındı.


Altı yıl önce ülkeye gelen farklı din gruplarından göçmenlerin vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasanın Müslümanları kapsamaması ülke çapında gerginliğe yol açtı. Hükümet, eylemlerin yayılmasının önüne geçmek için internet erişimini engelledi, telefon hizmetlerini kısıtladı ve dörtten fazla kişinin bir araya gelip gösteri düzenlemesini yasakladı.

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Hindistan, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:45 
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