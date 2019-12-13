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Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı
6 saat önce
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32
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