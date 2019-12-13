Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı

6 saat önce

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.

Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı, System.String[]

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.


Tasarı, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlandı.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 
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