Son Dakika Haberleri: Hindistan'da muson yağmurları 2 binden fazla can aldı
Son Dakika Güncel Hindistan'da muson yağmurları 2 binden fazla can aldı

Hindistan'da muson yağmurları 2 binden fazla can aldı

32 dakika önce

Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında 2 bin 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da muson yağmurları 2 binden fazla can aldı, System.String[]

Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında 2 bin 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Times of India'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yetkililer ülkede son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, şimdiye kadar ülke genelinde en az 2 bin 100 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Muson yağışlarına bağlı 2019'da en fazla ölümün, 399 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, en çok can kaybının olduğu bir diğer eyalet olan Batı Bengal'de 227 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ülkede aşırı yağış ve seller nedeniyle 738 kişi yaralandı, 20 binden fazla hayvan telef oldu.

Ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığı belirtildi.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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