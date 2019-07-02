Son Dakika Haberleri: Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Ülkenin ekonomik başkenti Mumbayi'de aşırı yağışlar sebebiyle okullar tatil olurken devlet daireleri de kapatıldı. Yağışlar tren ve hava yollarını da olumsuz etkiledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23 
Hindistan, İtfaiye, Dünya
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