Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23
'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Ülkenin ekonomik başkenti Mumbayi'de aşırı yağışlar sebebiyle okullar tatil olurken devlet daireleri de kapatıldı. Yağışlar tren ve hava yollarını da olumsuz etkiledi.
Beşiktaş'ta panik anları! Denize düşen kadını itfaiye kurtardı
Bir hasta, hastaneden infüzyon pompasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı
Japon balıkçılar 33 yıllık yasaktan sonra ilk balinaları avladı
ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti