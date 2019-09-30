Hindistan'da muson yağmurları sele sebep oldu, en az 120 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken şu ana kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketlerinde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları ölüme yol açıyor. Risk nedeniyle 900 mahkumun bulunduğu cezaevi de boşaltıldı.



Hindistan'da haziranda başlayan muson mevsimi eylül ayında sona eriyor ancak aşırı yağışlar ülkede su taşkınlarına ve sele neden oldu. Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişi yağışların yol açtığı olaylarda hayatını kaybetti.