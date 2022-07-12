Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

12.07.2022 11:20
Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'i etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, su birikintileri ve taşkınları beraberinde getirdi.

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'i etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, su birikintileri ve taşkınları beraberinde getirdi.

Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede ilerleyen bir motosikletli, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede ilerleyen taşıtlar, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede yürüyen bir yaya, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YORUMLAR
500
Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor
Kaynak: Xinhua

India, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement