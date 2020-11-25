Hindistan'da Nivar Kasırgası uyarısı - Son Dakika

Nivar Kasırgası yaklaşan Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaleti için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Hint yetkililer, siklonun güney sahillere yoğun yağış bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri ve yardım merkezlerine toplanmaları uyarısında bulundu. Tüm balıkçı teknelerine de limana dönme çağrısı yapıldı.

Hindistan Sahil Güvenliği, zorda kalan gemi ve teknelere yardım ve gözetim için bölgeye açık deniz devriye araçları ve helikopterler ile uçaklar sevk etti.

Fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçların devrildiği eyalet başkenti Chennai'nin bazı bölgeleri su altında kaldı.

Bengal Körfezi'nde ortaya çıkan Nivar Kasırgası'nın, Tamil Nadu'nun yanı sıra Andra Pradeş eyaleti ile Puduçeri birlik topraklarını etkilemesi bekleniyor.