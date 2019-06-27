Son Dakika Haberleri: Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı
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Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

1 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, System.String[]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, kaza Poonch bölgesindeki tarihi Babür Yolu'nun Peer ki Gali mevkisinde meydana geldi.
Bölgeye seyahat maksadıyla giden özel bir bilgisayar enstitüsünün öğrencilerini taşıyan minibüsün derin bir uçuruma yuvarlanması sonucunda, 9'u kız olmak üzere 11 öğrenci hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi Shopian bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.
Cammu ve Keşmir Valisi Satya Pal Malik, can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen kişilerin yakınlarına 5 yüz bin rupi verileceğini açıkladı.
Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında, her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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