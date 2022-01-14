Hindistan'da on binlerce kişi Kovid-19'a rağmen festival için bir araya geldi - Son Dakika

Hindistan'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen, on binlerce Hindu Makar Sankranti festivalinin ilk etkinliği olan Magh Mela için toplandı.

BBC'nin haberine göre, Uttar Pradeş eyaleti yetkilileri, Kovid-19 vakalarına rağmen bu yıl düzenlenen Makar Sankranti festivalinin yasaklanmasını reddetti.

Eyaletin kuzeyindeki Praygraj kentinde düzenlenen festivalde on binlerce Hindu bir araya geldi.

Medyaya yansıyan görüntülerde, festivale katılanların sosyal mesafeye fazla dikkat etmediği, Ganj Nehri kıyısındaki kalabalığın büyük kısmının maske takmadığı kaydedildi.

Uttar Pradesh eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, etkinlik boyunca herkesi Kovid-19 salgınına karşı tedbir almaya çağırdı.

Festivalde 5 binden fazla polisin görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Salgına rağmen festival düzenlenmesini eleştiren epidemiyologlar, festivali "süper yayıcı etkinlik" niteledi.

Öte yandan, Uttarkand eyaletinde Hindu hacıların festival sırasında nehre girmesini yasakladığı belirtildi.

Hindistan'da son 24 saat içinde 264 bin 202 yeni vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 315 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 36 milyon 582 bin 129 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 350 kişi yaşamını yitirdi.