Hindistan'da orduya ait havan topunun hedefinin gerisine düşmesiyle 3 sivil öldü - Son Dakika
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Hindistan'da orduya ait havan topunun hedefinin gerisine düşmesiyle 3 sivil öldü

08.03.2023 14:33
Hindistan'da orduya ait havan topunun hedefinin gerisine düşmesiyle 3 sivil öldü

Hindistan'da askeri eğitim sırasında atılan havan topu mermisinin hedefinin gerisine düşerek köydeki eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da askeri eğitim sırasında atılan havan topu mermisinin hedefinin gerisine düşerek köydeki eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinin Gaya bölgesindeki Gulvared köyünde yaşandı.

Yakınlardaki askeri eğitim alanından atılan havan topu mermisi, hedefinin gerisine düşerek köydeki evin avlusuna isabet etti.

Olayda, Hindu "Holi" festivalini kutlamak için ebeveynlerini ziyaret eden çift ile komşuları yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Ordudan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu askeri bölgenin yakınında başka kazalar da yaşanmıştı.

Geçen yıl eğitim alanının yakınında bir sivil, top mermisinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Aralık ayında meydana gelen diğer olayda, eğitim alanının yakınında odun toplayan 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da orduya ait havan topunun hedefinin gerisine düşmesiyle 3 sivil öldü - Son Dakika
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