Olayda, Hindu "Holi" festivalini kutlamak için ebeveynlerini ziyaret eden çift ile komşuları yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da orduya ait havan topunun hedefinin gerisine düşmesiyle 3 sivil öldü - Son Dakika

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