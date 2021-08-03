Hindistan'da orduya ait helikopter baraja düştü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua'da ordu helikopterinin baraja düştüğü bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusuna ait "254 AA" tipi helikopter yerel saatle 10.43'te Kathua'nın Basohli mevkisindeki Ranjit Sagar Barajı'na düştü.
Helikopterde en az 5 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Pathankot polis şefi Surendra Lamba, kurtarma ekipleri ve askerlerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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