Hindistan'da otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü
2 saat önce
Hindistan'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Gujarat
eyaletinin Vadodara bölgesinde Dabhoi kasabasında bir otelin foseptik tankına temizlik için giren 7 kişinin zehirlenerek öldüğünü kaydetti.
Yetkililer, işçilerin güvenlik tedbiri almadan tanka girdiğini ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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