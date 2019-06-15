Son Dakika Haberleri: Hindistan'da otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü
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Hindistan'da otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü

2 saat önce

Hindistan'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü, System.String[]
Hindistan'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesinde Dabhoi kasabasında bir otelin foseptik tankına temizlik için giren 7 kişinin zehirlenerek öldüğünü kaydetti.
Yetkililer, işçilerin güvenlik tedbiri almadan tanka girdiğini ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Gujarat, Polis, Hindistan, Güncel
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