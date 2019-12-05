Son Dakika Haberleri: Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü
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Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

6 saat önce

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Madya Pradeş eyaletinin Rewa kentinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 60 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı hurdaya döndü. Yetkililer aralarında çocuk ve kadınların olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.


Hindistan, Sabah, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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