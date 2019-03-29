Hindistan'da Otobüs Kamyona Çarptı: 8 Ölü, 30 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde freni bozulan otobüsün otobanda bir kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde freni bozulan otobüsün otobanda bir kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.



Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Noida polisi, Auraiya bölgesinden Noida şehrine sefer yapan iki katlı bir otobüsün, freninin arızalanması sonucu aynı yönde seyreden bir kamyona çarptığını belirtti.



Polis, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Çarpmanın etkisiyle, otobüsün ön tarafının tamamen parçalandığı kaydedildi.



Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet görevlisi Sunil Kumar Singh, "Karauli köyü yakınlarında kaza yaşandığına dair yöre halkından telefon aldık. Ekipler derhal olay yerine gönderildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi." dedi.



Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Singh, ölenler arasında otobüsün şoförünün de olduğunu ve şimdiye kadar hiç kimsenin, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin somut ayrıntılar vermediğini dile getirdi.

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