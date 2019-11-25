Son Dakika Haberleri: Hindistan'da otobüs kamyonla çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Hindistan'da otobüs kamyonla çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da otobüs kamyonla çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs kamyonla çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinde Fatehpur'dan Banda istikametine giden otobüsle karşı yönden gelen kamyonun çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazada yaralanan 15 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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