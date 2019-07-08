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Hindistan'da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

10 dakika önce

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradesh'in Lucknow kentinden başkent Yeni Delhi'ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.
Kazada 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında 1,5 yaşında bir bebek ve 15 yaşında bir genç kızın bulunduğu kaydedildi.
Yetkililer, kazanın şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini dile getirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili üzgün olduğunu belirtirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Modi, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath ise kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için önlem alındığını ifade etti.
Bu arada, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) verileceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:20 Kaynak: AA
Yeni Delhi, Hindistan, Güncel
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