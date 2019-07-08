Son Dakika Haberleri: Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 29 ölü, 18 yaralı
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Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 29 ölü, 18 yaralı

51 dakika önce

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 29 ölü, 18 yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Lucknow kentinden başkent Yeni Delhi'ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:52 
Hindistan, Dünya
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