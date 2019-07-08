Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 29 ölü, 18 yaralı
51 dakika önce
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:52
'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Lucknow
kentinden başkent Yeni Delhi
'ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.
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