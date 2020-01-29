Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü

6 saat önce

Hindistan'da bir yolcu otobüsü tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra bir çukura düştü.

Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü, System.String[]

Hindistan'da bir yolcu otobüsü tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra  bir çukura düştü. Kazada aralarında bir çocuğun da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde meydana geldi. Hindistan'ın NDTV kanalı, Ulusal Afet Müdahale Gücü sözcüsü Sachidanand Gawde'nin olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını söylediğini duyurdu.


Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü
Nijerya'da Lassa ateşi salgını için "acil durum" ilan edildi! Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti Bir çift cinsel ilişki esnasında fantezinin dozunu kaçırınca, genç kız hayatını kaybetti 45 yaş küçük aşkıyla ilk gecesini anlattı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]