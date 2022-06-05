İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı. Madhya Pradesh 'in Panna bölgesinden Yamunotri'ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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