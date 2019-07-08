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Hindistan'da otobüs kazası: 29 ölü

38 dakika önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da otobüs kazası: 29 ölü, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde 50 kişiyi taşıyan çift katlı bir yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Yamuna karayolunda meydana gelen kazada 29 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün seyir halindeyken uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Delhi ve Agra arasındaki Yamuna karayolunda 2012'den bu yana meydana gelen kazalarda yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti. - UTLAR PRADES
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Hindistan, 3. Sayfa
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