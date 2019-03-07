Hindistan'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 20 Yaralı

Hindistan'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Rajastan eyaletinde Pali bölgesinde aşırı hız yapan bir otobüsün karşı yönden gelen başka bir otobüse çarpması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.



Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

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