Hindistan'da otobüs kazası: 8 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Odişa eyaletinde dağlık yolda seyir halindeki otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, kaza, eyaletin Ganjam bölgesinde gerçekleşti.

Başkomiser Brijeş Kumar Rai, yaptığı açıklamada, otobüsün devrilip yuvarlanması sonucu 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 8'inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maharaştra eyaletinde, bugün, otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen üç tekerli taksinin çarpışması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.