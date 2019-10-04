Son Dakika Haberleri: - Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı
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- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

41 dakika önce

- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Raisen bölgesinde kontrolünü kaybeden bir yolcu otobüsü köprünün duvarına çarpıp Richhan Nehri'ne düştü. Eyaletin Indore kentinden Chhatarpur bölgesine giden otobüsün nehre düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, otobüsün vinçle nehirden çıkarıldığı belirtildi.

Otobüste bulunan yolculardan biri şoförün aşırı hız yaptığını, otobüsün kontrolünü kaybedip iki kez takla attığını ve nehre düştüğünü söyledi.

- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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