Hindistan'da otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yataklı bir otobüsün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, emniyet yetkilisi Rajesh Kumar, Delhi'den Bihar eyaletinin Motihari bölgesine doğru gitmekte olan iki katlı otobüsün, Firozabad şehrinin Agra- Lucknow otoyolunda bir tıra arkadan çarptığını bildirdi.

Kumar yaralıların, Saifai bölgesindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hastanenin acil servis departmanından doktor Vishwa Deepak, kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan en az 31 kişinin ise tedavi altına alındığını belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, kaza, otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi, kazada otobüsün ön kısmı tamamen hasar gördü.