Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı

Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı

2 saat önce

Hindistan'da öğrencileri taşıyan bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı, System.String[]
Hindistan'da öğrencileri taşıyan bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Gujarat eyaletinde Dang bölgesinde ormanlık alanda yaklaşık 70 öğrenciyi taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlandığını kaydetti.

Kazada 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, otobüsteki diğer çocukların arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Yaralı çocuklar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:44 Kaynak: AA

Gujarat, Hindistan, Güncel
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