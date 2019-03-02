Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 6 Ölü, 30 Yaralı
1 saat önce
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Hindistan
'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Surinsar'dan Srinagar'a seyreden yolcu otobüsü Majalta bölgesinde kaygan yolda uçuruma yuvarlandı.
Yetkililer, kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hindistan'da trafik kazalarında her gün ortalama 400 kişi hayatını kaybediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:46 Kaynak: AA
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