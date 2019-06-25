Son Dakika Haberleri: Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı
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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

1 saat önce

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Shivani Tiwari, polisin, Garhwa bölgesinin Annaraj Vadisi mevkisinde uçuruma yuvarlanan otobüste sıkışan yolcuları camları kırarak tahliye ettiğini belirtti.
Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Tiwari, 43 kişinin de otobüsten yaralı olarak çıkarıldığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tiwari, kurtarma operasyonunun sürdüğünü aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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