Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Ölü

Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.



Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde dağlık bir yolda otobüsün uçuruma yuvarlandığını bildirdi. Kazada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Kazada yaralanan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.



Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

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