Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Ölü

Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Ölü

17 dakika önce

Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Ölü, System.String[]
Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde dağlık bir yolda otobüsün uçuruma yuvarlandığını bildirdi. Kazada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kazada yaralanan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Polis, Hindistan, Güncel
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