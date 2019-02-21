Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Otomobilin Çarptığı Motosikletli Havaya Uçtu

Hindistan'da Otomobilin Çarptığı Motosikletli Havaya Uçtu

56 dakika önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.

Hindistan'da Otomobilin Çarptığı Motosikletli Havaya Uçtu, System.String[]
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde hızla gelen bir otomobil motosikletliye çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:07 Kaynak: İHA

Hindistan, 3. Sayfa
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