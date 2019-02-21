Hindistan'da Otomobilin Çarptığı Motosikletli Havaya Uçtu

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.



Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde hızla gelen bir otomobil motosikletliye çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ

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