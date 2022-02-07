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Hindistan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü

07.02.2022 12:29
Hindistan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü

Hindistan'ın güneyinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Andhra Pradeş eyaletinde Budagavi köyü yakınlarında 9 kişinin bulunduğu otomobilin kamyona çarptığını bildirdi.

Kazada otomobildeki 9 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, kamyonun sürücüsünün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Andhra Pradeş, Polis, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika
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