Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.
Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olay sonrası kadının anne ve babası gözaltına alındı. Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koydu.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyol kenarına bırakılan bavulda kadın cesedi bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika