Otoyol kenarına bırakılan bavulda kadın cesedi bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı

Jetlerin gece bombardımanı Biden'ı rahatsız etti! Açıklama tam da beklendiği gibi

Bu kareyi yorumlayan Bahçeli, başka bir lideri işaret etti: Onunla da görüşülmeli

Erdoğan "Harekat için icazet almayız" dedi, Rusya'dan bu sözlere yanıt gecikmedi

Girişi var ama çıkışı yok! Kamera görüntülerini izleyen çalışanların eli ayağı buz kesti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

GÖĞSÜNDEN İKİ KEZ VURULMUŞ

Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olay sonrası kadının anne ve babası gözaltına alındı. Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koydu.

İşte olay yerinden kareler;