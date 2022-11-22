Otoyol kenarına bırakılan bavulda kadın cesedi bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Otoyol kenarına bırakılan bavulda kadın cesedi bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı

22.11.2022 13:06

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinde genç kadın cesedi bulundu. Kadının anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

GÖĞSÜNDEN İKİ KEZ VURULMUŞ

Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olay sonrası kadının anne ve babası gözaltına alındı. Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koydu.

İşte olay yerinden kareler;

Otoyol kenarına bırakılan bavuldan genç kadın cesedi çıktı
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan genç kadın cesedi çıktı
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan genç kadın cesedi çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Otoyol kenarına bırakılan bavulda kadın cesedi bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika

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