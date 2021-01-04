Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı - Son Dakika

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde otoyolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı.
Ülke basınındaki habere göre, Kinnaur bölgesinde Kinnaur-Kaza otoyolunda toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, otoyoldaki heyelan nedeniyle araçlarında bulunan yüzlerce kişinin mahsur kaldığını bildirdi.
Ekiplerin otoyoldaki taş ve kayalıkları temizlemeye başladığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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