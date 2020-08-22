Hindistan'da parlamento komitesi tartışmaların ortasındaki Facebook temsilcilerini dinleyecek - Son Dakika

YENİ Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook'un temsilcileri, parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesince 2 Eylül'de söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtlaması için çağrıldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sosyal medya şirketi, Facebook'un Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

NDTV kanalındaki habere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nden Şaşi Taror'un başkanlık ettiği komite, 2 Eylül'de Facebook temsilcilerini vatandaşların haklarının korunması ve sosyal medya platformlarının yanlış kullanılmasının önlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için çağırdı.

INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından 18 Ağustos'ta Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulması talep edilmişti.

Facebook'tan 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, söz konusu tartışmaların ardından Hint medyasına gönderdiği e-postada, nefret söylemlerinin ve şiddeti kışkırtan içeriklerin yasaklandığını, bu politikaların herhangi birinin siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını kaydetmişti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.