Hindistan'da patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da patlama: 6 ölü, 8 yaralı

24.07.2022 15:36
Hindistan'da patlama: 6 ölü, 8 yaralı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Chapra şehrinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklanırken, 10'dan fazla kişinin ise enkaz altında kaldığının tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirirken, olayda can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini de ifade etti.

Patlama nedeniyle 3 katlı ev yıkılırken, patlamanın sesinin yaklaşık 2 kilometre öteden duyulduğu öğrenildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, adli tıp uzmanlarının bölgeye sevk edildiği açıklandı. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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