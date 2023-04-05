Hindistan'da patlayıcı yerleştirilmiş "düğün hediyesi" infilak edince damat ve kardeşi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da patlayıcı yerleştirilmiş "düğün hediyesi" infilak edince damat ve kardeşi öldü

05.04.2023 11:14
Hindistan'da patlayıcı yerleştirilmiş "düğün hediyesi" infilak edince damat ve kardeşi öldü

Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, olay, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi.

Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı.

Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Olayın ardında eski sevgili olduğu öne sürüldü

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.

Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da patlayıcı yerleştirilmiş 'düğün hediyesi' infilak edince damat ve kardeşi öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futboluna bomba gibi düşen "VAR" itirafı! Derbideki konuşmayı ifşa etti
12:55 26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek
12:53 Seçkin Piriler, eski Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montla ilgili konuştu: Ben almıştım
12:34 AK Parti listelerinin kulislere sızdığı iddia edildi: Türkiye'nin tescilli güzelinin de ismi yer alıyor
12:32 Kurşunlanan Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü, camiaya çok sert sözlerle yüklendi: Hakkımı helal etmiyorum
12:28 Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı
12:16 Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
12:16 Fenerbahçe'nin kurşunlanan otobüsünün şoförü, camiayı yerden yere vurdu: Hakkımı helal etmiyorum
12:16 Bakan Nebati'den çarpıcı "koyun eti" yorumu: Ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı, bunu değiştirmek lazım
12:06 AK Parti'de liste kulislere mi sızdı? Türkiye'nin tescilli güzelinin ismi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 13:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da patlayıcı yerleştirilmiş "düğün hediyesi" infilak edince damat ve kardeşi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement