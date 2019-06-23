Son Dakika Haberleri: Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
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Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü

1 saat önce

Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü, System.String[]
Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

- Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
Hindistan, Dünya
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