Hindistan hükümeti casus yazılım "Pegasus"u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı - Son Dakika
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Hindistan hükümeti casus yazılım "Pegasus"u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı

25.08.2022 16:46
Hindistan hükümeti casus yazılım "Pegasus"u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı

Hindistan'da "Pegasus" adlı casus yazılımla politikacılar, aktivistler ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, hükümetin mahkeme tarafından atanan inceleme komitesiyle iş birliği yapmadığı bildirildi.

Hindistan'da "Pegasus" adlı casus yazılımla politikacılar, aktivistler ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, hükümetin mahkeme tarafından atanan inceleme komitesiyle iş birliği yapmadığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, konuyla ilgili davayı yöneten Baş Yargıç NV Ramana liderliğindeki Yüksek Mahkeme heyeti tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında incelenen 29 telefonda "Pegasus" casus yazılımının olduğuna dair kesin kanıt bulunamadığı belirtildi.

Bununla birlikte incelenen telefonların 5'inde "kötü amaçlı yazılım" tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Hindistan hükümetinin, mahkemenin konuyu araştırmak için atadığı komite ile iş birliği yapmadığı kaydedildi.

Hindistan'da aktivist ve muhalif siyasetçilerin, hükümetin İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığına dair iddiaları üzerine, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından Ekim 2021'de bağımsız bir komite oluşturulmuştu.

Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan hükümeti casus yazılım 'Pegasus'u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan hükümeti casus yazılım "Pegasus"u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı - Son Dakika
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