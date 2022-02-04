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Hindistan'da Pekin Kış Olimpiyatları protesto edildi - Son Dakika

Hindistan'da Pekin Kış Olimpiyatları protesto edildi

04.02.2022 13:17
Hindistan'da Pekin Kış Olimpiyatları protesto edildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanan Tibetliler, Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanan Tibetliler, Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınlarında toplanan Tibetliler, Pekin Kış Olimpiyatlarını protesto etti. Pekin'den Tibet için özgürlük talep eden protestocular, üzerlerinde "Soykırıma hayır" yazan pankartlarla uluslararası toplumdan Pekin'e karşı birlik olma çağrısında bulundu. Protestoda, Büyükelçiliğe girmek isteyen eylemcilere polis tarafından müdahale edilerek bazı Tibetliler gözaltına alındı.

Protestoculardan Sonam Tsering, "Olimpiyat oyunları, barışı simgeliyor. Ancak şimdi bu olimpiyata binlerce Tibetlinin ölümünden sorumlu olan Pekin tarafından ev sahipliği yapılıyor" dedi. - YENİ DELHİ

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Kış Olimpiyatları, Protesto, India, Pekin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da Pekin Kış Olimpiyatları protesto edildi - Son Dakika


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